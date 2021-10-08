Лига наций

Бельгийский вингер объяснил причины упущенного преимущества в два мяча после первого тайма.

Сборная Франции в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций совершила сумасшедший камбэк в матче против Бельгии и вышла в финал турнира, где встретится с национальной командой Испании.

Атакующий полузащитник бельгийской сборной Янник Феррейра Карраско поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола... Но во втором тайме мы слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойствия при игре с мячом, чтобы развить свой успех.

Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне", — приводит слова Карраско официальный сайт УЕФА.

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