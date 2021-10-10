Лига наций

Football.ua анонсирует финальный матч Лиги наций между Испанией и Францией.

В финале Лиги Наций между собой встретятся сборная Испании и действующие чемпионы мира — сборная Франции.

Воскресение, 10 октября, 21:45, Сан Сиро, Милан, Энтони Тэйлор (Англия) — главный арбитр встречи, трансляция на телканале Футбол 1.

Франция и Испания на пути к финалу прошли достаточно сильных соперников. И если "Фурия Роха" без особых трудностей одолела Италию (в том числе благодаря удалению Бонуччи), то подопечные Дешама выдали настоящий триллер с Бельгией, вырвав победу уступая 0:2 после первого тайма.

Матч против Бельгии наглядно показал проблемы французов в обороне: бельгийские форварды то и дело забегали за спины защитникам "трехцветных", создавая нешуточное давление на ворота Льориса. Тем не менее, Дешам сумел перестроить игру своей команды, подняв командный прессин, а также дав Мбаппе свободу действий на поле — именно он сделал разницу на поле. Высокий контрпрессинг и систематические удары по воротам Бельгии из любой точки вблизи штрафной и ворот соперника принесли свои плоды.

Что касается Испании, то подопечные Энрике сыграли в типичной испанской манере — большой процент владения мячом, кружева вокруг штрафной соперника и желание "занести" мяч в ворота. Особенно стоит отметить молодого хавбека Гави, который органично вписался в общую систему игры.

В предстоящем матче сложно выделить явного фаворита, так как обе команды играют в атакующий футбол и при грамотном использовании ошибок соперника могут забить и сделать это неоднократно.

Тем не менее, отсутствие Канте в составе у номинальных гостей слишком ощутимо, поэтому если Дешам не наладит игру в обороне при позиционных атаках соперника — у французов могут возникнуть проблемы.

Комментарии перед матчем:

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, — против любого соперника и где бы ни проходила игра. Я не буду смотреть на заголовки газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубокий анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Я смотрел первый полуфинал, и могу сказать, что Испания играла очень хорошо, заставляла Италию обороняться. Испанцы всегда славились умением лишить соперника мяча и выматывать его. Испания заслужила свое место в финале. Нам понадобится владение, подумаем, как возвращать мяч. На кону трофей — и для Луиса Энрике, и для меня. Мы здесь ради этого, трофеи — это важно. В воскресенье одна команда будет счастливой, другая — несчастной. Надеюсь, счастливыми будем мы".