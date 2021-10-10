Лига наций

Наставник сборной Италии прокомментировал состояние своей команды перед матчем за третье место в Лиге наций.

Наряду с финальным поединок Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией, в этот день также будут сыгран поединок за третье место на данном турнире, в котором сойдутся неудачники полуфинального раунда — сборные Италии и Бельгии.

Накануне противостояния против "бронзовых" призеров прошлого чемпионата мира, главный тренер действующих чемпионов Европы Роберто Манчини рассказал о готовности своих подопечных противостоять крепкому сопернику, на фоне неудачи на предыдущем этапе.

"Несмотря на поражение от Испании, мы все равно продолжаем находиться на правильном пути. У нас молодой состав, который будет играть вместе еще пять или шесть лет, и я был очень горд наблюдать за тем, как они бьются до последних секунд в полуфинальной игре.

Остаться вдесятером против Испании — худшее, что с вами может случиться, однако нам все равно удалось забить свой гол. Безусловно, был риск проиграть и 0:4 или 0:5, но парни сделали все, чтобы обезопасить еще и свои ворота, а не только обострять у чужих.

Мы пробуем различные варианты стартового состава, чтобы каждый футболист мог раскрыть свои сильные качества с той или иной стороны. Я стараюсь не приглашать в сборную тех, кто хотя бы ненадолго не появится на футбольном поле. Так каждый футболист получает уверенность в своей причастности к делу.

К примеру, завтра, скорее всего, можно будет увидеть Джакомо Распадори — молодой парень, у которого, я уверен, впереди светлое будущее, но нагружать его ответственностью сходу было бы нашей большой ошибкой", — подытожил итальянский наставник.

Напомним, что матч Италия — Бельгия состоится 10 октября, начало в 16:00 по киевскому времени, а уже сейчас вы имеете возможность ознакомиться с анонсом предстоящей игры.