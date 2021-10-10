Лига наций

Стали известны составы команд на матч Лиги наций.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сыграет против Бельгии.

Роберто Манчини оставил в запасе Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, тогда как Роберто Мартинес сможет выпустить на замену Кевина Де Брюйне.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла, Локателли, Пеллегрини — Берарди, Распадори, Кьеза

Запасные: Сиригу, Мерет, Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Димарко, Кристанте, Кин, Бернардески

Бельгия: Куртуа — Алдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс, Салемакерс — Ванакен, Батшуайи, Карраско

Запасные: Миньоле, Кастельс, Боята, Де Брюйне, Лукебакио, Теате, Де Кетеларе, Дендонкер, Троссард

Матч Италия — Бельгия состоится 10 сентября и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.