Лига наций

В финальном поединке подопечные Дидье Дешама переиграли Испанию.

Финальная часть второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА состояла всего из двух матчей для каждой из четырех команд, и перед главным противостоянием вечера мы уже точно знали, что сборная Италии, на полях которой и проходили встречи в рамках плей-офф, сумела завоевать "бронзовые медали в противостоянии против Бельгии (2:1), а вот судьба главного трофея турнира оставалась неизвестной до последних секунд противостояния на поле миланского Джузеппе Меацца между Испанией и Италией.

На полуфинальной стадии "Фурия роха" остановила действующих чемпионов Европы, итальянцев, огорчив тем самым местную публику, которая после этого имела весомый повод в отчетной игре поддерживать соперников подопечных Луиса Энрике. Французы, в свою очередь, в умопомрачительном поединке сумели добыть победу над Бельгией в волевом стиле (3:2), напрочь спутав карты прогнозистам перед финальной игрой. Действующих чемпионов мира редко удавалось ранее раззадорить так, как это сделала команда Роберто Мартинеса, и при этом мы все равно не увидели граничный потенциал этой команды.

Особенностью данного поединка стало кардинальное различие в игре команд в каждом из таймов. Первая половина матча, скажем прямо, была не для зрителей, а больше для гроссмейстеров в технических зонах. Много борьбы, много попыток контролировать темп движения мяча, однако критически малое количество продвижений к чужой штрафной и существенный брак в завершающей трети поля. Практически всю стартовую половину матча мы провели на эмоциях лишь от одного рывка Бензема в центр штрафной под передачу из глубины, но и она пошла в офсайд.

И если бы не травма на ровном месте у Рафаэля Варана, то экспертам по всему миру и рассматривать в деталях ничего бы не пришлось в перерыве. А так, было создано отличное подспорье для рассуждений на тему возможной результативной ошибки от вышедшего на замену Дайота Упамекано.

Ждать долго не пришлось. Уже на 64-й минуте попадание мяча в перекладину, после завершения прострела с левого фланга в исполнении Тео Эрнандеса, превратилось в полноценный голевой момент на противоположной половине поля. Оярсабаль благополучно ушел в левый фланг штрафной от центрального защитника Баварии, и с передачи Бускетса спокойно расстрелял ворота с острого угла.

Исходя из того, что нам удалось увидеть до этой минуты, были серьезные опасения относительно того, что на этом финал может себя исчерпать. Однако, Франции удалось сделать ключевой шаг этого вечера уже через пару минут. Блестящий подкрученный удар от Бензема с левого угла вратарской позволил гостям не только отквитать пропущенный гол, но и на корню зарубить попытку соперников успокоить игру в угоду собственному контролю мяча.

У испанцев была фактически выбита почва из-под ног, поэтому их старания вернуться в игру должным образом ничем не увенчались. Команда Дешама продолжала давить, и уже на полную начали работать ее скоростные футболисты, которых соперники благополучно сдерживали ровно час игрового времени.

Решающий эпизод игры случился на 80-й минуте, когда пас Тео Эрнандеса гарантированно пошел в офсайд на Мбаппе на левый фланг штрафной, однако неудачную попытку перехвата от Эрика Гарсии бригада арбитров расценила как ошибочное техническое действие. Если это действительно так, то логику рефери понять можно — все в рамках актуальных рекомендаций.

Тем не менее, испанцы долго шумели, и еще будут достаточно долго продолжать это делать, так как этот гол фактически закрыл игру. У команды Энрике затем возникла еще не одна возможность выровнять ситуацию на табло, однако с завершением атак у "Фурии роха" также были серьезные проблемы. Да и Льорис в паре эпизодов сыграл выше всяческих похвал. Встреча завершалась при массированных атаках номинальных хозяев поля, но ни к чему это в итоге так и не привело.

Таким образом, новоиспеченным триумфатором Лиги наций УЕФА стала сборная Франции, а Испании достался лишь комплект "серебряных" медалей данного турнира.Испания —1:2Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) — Ф. Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.Льорис — Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде — Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн (Верету, 90+2) — Бензема, Мбаппе.Предупреждения: Ляпорт — Погба, Кунде, Мбаппе.