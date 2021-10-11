Лига наций

Football.ua предлагает вашему вниманию разбор финального поединка Лиги наций.

Сборная Франции в финале Лиги наций одержала волевую победу над национальной командой Испании. Разберем ключевые моменты и главные тактические нюансы противостояния.

Команда Луиса Энрике традиционно сыграла по схеме 4-3-3. Более гибкие в выборе базовой структуры французы, как и в полуфинале, вновь строили свою игру вокруг формации 3-4-1-2.

Сарабия и Оярсабаль периодически менялись позициями, но все-же последний играл номинального форварда, а Сарабия действовал на левом фланге.

Испания — Франция 1:2 (0:0)

Голы: Оярсабаль 64 (Бускетс) — Бензема 66 (Мбаппе), Мбаппе 80 (Т. Эрнандес)

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) — Ф. Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.

Франция: Льорис — Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде — Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн (Верету, 90+2) — Бензема, Мбаппе.

Предупреждения: Ляпорт — Погба, Кунде, Мбаппе.

Удары (в створ) – 12(4):12(5)

Удары из штрафной – 10:9

Удары после стандартов – 5:2

Удары головой – 4:1

Владение – 64%:36%

Точность передач – 85%:79%

Длинные передачи – 45:58

Короткие передачи – 628:328

Кроссы – 22:9

Передачи в первую треть – 160:104

Передачи во вторую треть – 294:185

Передачи в финальную треть – 219:97

Ключевые передачи – 10:11

Передач подряд – 6:4

Возврат владения – 31:40

Дистанция (км) – 119,9:114,6

Дриблинг (успешный) – 19(9):18(11)

Фолы – 11:14

Нет в мире сборной, которая лишила бы Испанию мяча. Даже, существенное омоложение команды нисколько не мешает команде Луиса Энрике играть с позиции силы через контроль. Франция активно прессинговала и старалась действовать максимально интенсивно на стартовом отрезке матча, но испанцев это особо не смутило. До реально опасных моментов у ворот Симона дело не доходило.

Показатели активности в вертикальных зонах демонстрируют, что обе команды в своих атакующих порывах действовали достаточно сбалансировано. Испанцы немного чаще задействовали свой правый фланг.

Обоюдная высокая интенсивность проактивных методов обороны (прессинг и контрпрессинг) создавала тяжелые условия для конструктивных действий. По большому счету, в первом тайме обе команды своим давлением гасили позиционные атаки. Для развития эффективных быстрых выпадов практически было недостаточно пространства.

Вообще высокий прессинг не свойственен команде Дешама, но штаб сборной Франции решился на максимально активные действия, особенно в начале матча. Структура сборной Франции отзеркаливала схему испанцев и это позволяло использовать персональные ориентировки. Мбаппе и Бензема давили на центрбеков, Гризманн контролировал Бускетса, опорники держали "восьмерок", а латерали с зазором контролировали фулбеков.

На скриншоте выше – структура прессинга испанцев. Эффективность давления не давала болельщикам в полной мере насладиться футболом в исполнении топ сборных. Но, по мере усталости, ближе к середине второго тайма финалисты полностью компенсировали прежний дефицит конструктива.

По сути, игру взорвал момент, в котором Тео Эрнандес поддержал быструю атаку и сместился в полупространство. Помимо этого нестандартного хода левый латераль сборной Франции также отметился и голевой передачей на Мбаппе, в решающем моменте игры.

На скриншоте выше – скандальный эпизод, который во время матча вызвал вопросы. Недостаток повторов с адекватного ракурса вызывал сомнения относительно чистоты гола, но гол был засчитан благодаря незначительному касанию мяча защитником сборной Испании Эриком Гарсией. Формально, гол был забит по правилам.

Небольшим утешением для испанцев стало признание Бускетса лучшим игроком финальной стадии Лиги наций. В этом матче неувядающий пивот "фурии рохи" отметился голевой передачей на Оярсабаля.

Пропущенный французами гол стал возможен после грубой позиционной ошибки. Максимально высокая линия обороны обязывает хавбеков держать под давлением владеющих мячом оппонентов. На скриншоте выше видно, сколько времени и пространства французы предоставили Бускетсу для заброса. Быстрому Оярсабалю не составило особого труда уделать на пространстве мощного Упамекано.

После матча главный тренер сборной Испании Луис Энрике отдал должное оппонентам и не скрывал удовлетворения от игры своей команды: "Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а скорее об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.

Мне просто хотелось подарить нашим болельщикам, которые были великолепны, то, что стоит по-настоящему отпраздновать этим вечером.

Мы точно горды признанием Бускетса игроком турнира, хоть и не удалось завоевать главный трофей. Мы защищались против одной из сильнейших атакующих линий, возможно, даже самой лучшей в мире. Было тяжело, но справлялись мы очень-очень хорошо".

Наставник победителей, Дидье Дешам, указал на ошибки и отметил характер своих игроков: "Очень рад и горд за команду. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. В матче с испанцами получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.

На кону был трофей. Наши игроки — бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его.

После перерыва мы стали играть более агрессивно, вынуждая соперника ошибаться. Мы перестали играть по прошествии 20 минут. В матчах с Испанией так поступать нельзя. Наша система и то, как мы реализуем ее, все еще требуют улучшения".

В принципе, на победу могли рассчитывать обе команды, исход решали детали. Но именно эти детали, как правило, и делают разницу между обладателем титула и финалистом. На данном этапе Франция оказалась более зрелой и классной командой. Хотя, испанцы не перестают удивлять. Они провели отличный турнир. Очень молодая команда Луиса Энрике продолжает расти и находится на пороге больших свершений.

На мой взгляд, победа в Лиге наций могла означать начало эпохи доминирования "фурии рохи" в мировом футболе. По своему потенциалу эта команда близка к золотому поколению Хави и Иньесты. Но французы показали, что их провал на Евро-2020 не более, чем несчастный случай. Чемпионы мира обладают мощнейшим кадровым потенциалом, и Дидье Дешам максимально эффективно старается его реализовывать.

Это не безупречная команда, у нее есть свои недостатки. Главный из них – лень. Французы не всегда играют в полную силу. На чемпионате Европы они так и не успели проснуться. Лишь в финале четырех Лиги наций их сумели разбудить Лукаку и Де Брюйне. В решающем матче турнира французы также включали режим максимальных возможностей лишь эпизодически. Но в ключевом отрезке матча чемпионы мира оказались сильнее.

Франция снова проявила характер, как и в полуфинале, добыв волевую победу. Снова ключевую роль сыграли Бензема и Мбаппе. Сила этой сборной Франции не столько в тактических аспектах, четкой структуре игры, сколько в рациональном использовании отдельных исполнителей.

Несмотря на закономерность триумфа Франции, сборная Испании должна быть довольна своим выступлением на турнире. У Луиса Энрике более ровная и сбалансированная команда, которая диктует свои условия игры абсолютно любому сопернику, будь то чемпионы Европы или чемпионы мира. И это – несмотря на юный возраст многих игроков "фурии рохи". Вполне возможно, через год в Катаре эта команда будет главным претендентом на мировое господство, которое пока осталось за Францией.

Сергей Костенюк, Football.ua