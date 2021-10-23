Лига наций

Совсем скоро Украина узнает своих соперников по турниру.

УЕФА объявил дату жеребьевки очередного розыгрыша Лиги наций.

Украина узнает своих соперников по турниру 16 декабря этого года. "Желто-синие" будут выступать в дивизионе В после присуждения технического поражения нашей сборной в матче со сборной Швейцарии, когда наша команда не сумела выйти на поле из-за массового заражения футболистов коронавирусом.

Сборная Украины будет находиться в первой корзине при жеребьевке вместе со сборными Швеции, Боснии и Герцеговины и Исландии.

2 корзина: Финляндия, Норвегия, Шотландия;

3 корзина: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия;

4 корзина: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Старт Лиги наций намечен на 2 июня 2022 года.