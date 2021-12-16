Лига наций

Стивен Кенни высказался о результатах жеребьевки Лиги наций-2022/23.

В штаб-квартире УЕФА, находящейся в Ньоне, состоялась жеребьевка третьего в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА, по итогам которого сборная Украины узнала своих соперников в группе дивизиона B: Шотландия, Ирландия и Армения.

Главный тренер ирландской сборной Стивен Кенни поделился эмоциями от результатов жеребьевки и уровне будущих соперников своей команды.

"Мы были в третьей корзине при жеребьевке. Люди не ждут, что мы возглавим группу против команд, которые участвовали в чемпионате Европы. Но это, безусловно, будет нашей целью. Мы собираемся участвовать в соревнованиях, чтобы выиграть матчи и преуспеть в этом турнире. Без сомнений, это наша цель".

"Мое первое впечатление — это действительно конкурентоспособная группа. Выход Украины в четвертьфинал Евро был хорошим достижением, Шотландия выиграла свои последние шесть игр, Армения опередила Исландию в своей группе. Это будет очень, очень конкурентоспособная группа. Я думаю, что все команды способны снимать очки друг с друга, так что с нашей точки зрения это действительно интересно", — приводит слова Кенни Irish Mirror.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории сыграет против команды Ирландии в предстоящем розыгрыше Лиги наций.

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