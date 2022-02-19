Лига наций

Определилось место проведения матчей Лиги наций УЕФА.

Украинская ассоциация футбола накануне в Ковалевке провела очередное заседание Исполнительного комитета, на котором был утвержден ряд организационных моментов в деятельности в том числе и национальной сборной нашей страны.

Помимо предстоящих стыковых матчей в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, перед подопечными Александра Петракова в текущем полугодии будет стоять задача об успешном старте во втором дивизионе Лиги наций УЕФА.

В первой половине июня Украине предстоит сыграть против сборных Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня), а, согласно решению чиновников, которое было основано на просьбе главного тренера Александра Петраков, обе этих встречи наша команда будет проводить на поле стадиона Арена Львов во Львове.

Отметим, что несколькими днями ранее стартовала продажа билетов на матч квалификации к чемпионату мира-2022 Шотландия — Украина.