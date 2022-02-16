ЧМ-2022. Отбор

Команды сыграют в плей-офф на ЧМ-2022.

В рамках плей-офф раунда отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против Шотландии.

Билеты на данный поединок уже поступили в продажу. Чтобы получить билет, нужно приобрести специальный сертификат.

Сертификат будет возможность приобрести до первого марта включительно. Цена билета составит 25 фунтов стерлингов (955 гривен на данный момент).

Более детальную информацию о всех правилах покупки билета можно узнать на сайте УАФ.

Отметим, что въезд в Шотландию для украинцев разрешен только при получении британской визы.

Напомним, матч Шотландия — Украина состоится 24 марта и начнется в 21:45 по киевскому времени.