Лига наций

Конкуренцію сусідній країни складуть ще три держави з потужною інфраструктурою.

Третій розіграш Ліги націй УЄФА старуватиме вже на початку червня 2022 року, однак доля місця проведення фінальної частини цього турніру ще не вирішена.

Керівний європейський футбольний орган встановив для бажаючих країн фінальну дату подачі заявок на те, аби стати майбутніми господарями вирішальних матчів турніру на 5 жовтня поточного року, а власне остаточне вирішення питання відбудеться на початку січня 2023 року.

Конкуренція за шанобливе право доволі велика — одразу чотири країни висловили бажання прийняти в себе фінальну частину змагань.

Ідеться про Бельгію, Нідерланди, Польщу, та Вельс, який, як повідомляє британська преса, долучився до інших конкурсантів нещодавно.

Нагадаємо, що півфінальні та фінальні матчі третього розіграшу Ліги націй УЄФА відбудуться з 14 по 18 червня 2023 року, а братимуть в них участь найкращі команди з чотирьох груп Ліги A.

Фінальний етап минулого розіграшу відбувався в Італії, де Франція у вирішальному матчі здолала Іспанію з рахунком 2:1.