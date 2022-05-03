УЄФА визначив час початку поєдинків у групі В1 Ліги націй-2022/23.
фото уєфа
03 травня 2022, 17:52
Став відомий розклад матчів збірної України в групі В1 у Лізі націй.
Так, перший свій поєдинок національна команда проведе восьмого червня проти Ірландії в гостях, а завершить свої виступи матчем проти Шотландії у вересні.
08.06.2022
Ірландія — Україна 21:45
11.06.2022
Україна — Вірменія 16:00
14.06.2022
Україна — Ірландія 21:45
21.09.2022
Шотландія — Україна 21:45
24.09.2022
Вірменія — Україна 16:00
27.09.2022
Україна — Шотландія 21:45