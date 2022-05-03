Лига наций

УЄФА визначив час початку поєдинків у групі В1 Ліги націй-2022/23.

Став відомий розклад матчів збірної України в групі В1 у Лізі націй.

Так, перший свій поєдинок національна команда проведе восьмого червня проти Ірландії в гостях, а завершить свої виступи матчем проти Шотландії у вересні.

08.06.2022

Ірландія — Україна 21:45

11.06.2022

Україна — Вірменія 16:00

14.06.2022

Україна — Ірландія 21:45

21.09.2022

Шотландія — Україна 21:45

24.09.2022

Вірменія — Україна 16:00

27.09.2022

Україна — Шотландія 21:45