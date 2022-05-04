Лига наций

Кіпер Барселоне отримає відпочинок.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не допоможе збірній Німеччини у найближчих матчах.

Мова йде про ігри команди Ханса-Дітера Фліка у Лізі націй з Італією, Англією та Угорщиною.

"Ми з Марком дуже відкрито і докладно говорили про його особисту ситуацію у збірній та у Барселоні. Марк є одним з найкращих воротарів у світі, але через травму він 2 останні роки не міг використовувати міжсезоння для відновлення.

Напередодні майбутнього чемпіонату світу в Катарі ми обоє погодилися з тим, що нормальний період цього року без матчів та тренувань важливий і має сенс для нього", — розповів Флік в інтерв'ю прес-службі Німецької футбольної спілки.

30-річний тер Штеген є другим воротарем збірної Німеччини після Мануеля Нойєра.