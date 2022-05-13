Лига наций

Перша гра нового сезону Ліги націй для збірної України пройде 8 червня.

Два домашні матчі Ліги націй у сезоні-2022/23 проти національних команд Вірменії та Ірландії збірна України проведе на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Стадіон вміщує 5 700 уболівальників, а матчі за участю команди Олександра Петракова пройдуть 11 і 14 червня.

Цікаво, що саме у цьому місті, на арені Відзева, у 2015 році збірна України (U-20) під орудою Олександра Петракова виграла фінальний матч ЧС-2019 у Південної Кореї (3:1).

Зазначимо, що вже відомо, що Україна проведе виїзний матч проти Ірландії у Дубліні на стадіоні Авіва, а зустріч із Шотландією пройде у Глазго на арені Хемпден Парк.

Перша гра нового сезону Ліги націй для збірної України пройде 8 червня о 21:45 за київським часом. Суперником буде Ірландія.