Став відомий склад гравців на матчі Ліги націй.
Джеррод Боуен, Getty Images
24 травня 2022, 17:56
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт склав список гравців, які викликані на поєдинки Ліги Націй.
Зазначимо, що тренер знайшов місце для дебютантів. Джеймс Джастін з Лестера та Джеррод Боуен з Вест Гема викликані в національну команду вперше.
Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Бернлі), Аарон Рамсдейл (Арсенал);
Захисники: Трент Александер-Арнольд ( Ліверпуль), Конор Коуді (Вулвергемптон), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Джеймс Джастін (Лестер), Харрі Магуайр ( Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сіті), Бен Уайт (Арсенал);
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Конор Галлахер (Крістал Пелас), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Гем), Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон);
Нападники: Теммі Абрахам (Рома), Джеррод Боуен (Вест Гем), Філ Фоден, Джек Гріліш, Рахім Стерлінг (усі — Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал).
Збірна Англії у рамках Ліги Націй зіграє двічі з Угорщиною та по одному разу з Німеччиною та Італією.