Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт склав список гравців, які викликані на поєдинки Ліги Націй.

Зазначимо, що тренер знайшов місце для дебютантів. Джеймс Джастін з Лестера та Джеррод Боуен з Вест Гема викликані в національну команду вперше. 

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Бернлі), Аарон Рамсдейл (Арсенал);

Захисники: Трент Александер-Арнольд ( Ліверпуль), Конор Коуді (Вулвергемптон), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Джеймс Джастін (Лестер), Харрі Магуайр ( Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сіті), Бен Уайт (Арсенал);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Конор Галлахер (Крістал Пелас), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Гем), Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон);

Нападники: Теммі Абрахам (Рома), Джеррод Боуен (Вест Гем), Філ Фоден, Джек Гріліш, Рахім Стерлінг (усі — Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал). 

Збірна Англії у рамках Ліги Націй зіграє двічі з Угорщиною та по одному разу з Німеччиною та Італією.