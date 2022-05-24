Лига наций

Став відомий склад гравців на матчі Ліги націй.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт склав список гравців, які викликані на поєдинки Ліги Націй.

Зазначимо, що тренер знайшов місце для дебютантів. Джеймс Джастін з Лестера та Джеррод Боуен з Вест Гема викликані в національну команду вперше.