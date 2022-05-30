Лига наций

Півзахисник збірної Бельгії прокоментував настрій перед початком чергового розіграшу турніру.

Напередодні початку чергового розіграшу Ліги націй УЄФА знову почало поставати питання щодо доцільності проведення турніру, який був призваний замінити товариські матчі національних збірних.

Зокрема, лідер бельгійських футболістів Кевін де Брюйне перед стартом підготовчих зборів розповів про своє ставлення до цього змагання.

"Ліга націй для мене неважлива. Це будуть просто товариські матчі з дещо підвищеним рівнем зацікавленості після довгого та важкого сезону.

Але від того я не буду очікувати на них із нетерпінням", — заявив футболіст.

Нагадаємо, що під час червневої міжнародної павзи збірній Бельгії доведеться зіграти проти Нідерландів, Польщі та Вельсу.