Лига наций

Без підтримки команда Марко Россі не залишиться.

Цей розіграш Ліги націй УЄФА для збірної Угорщини стане справжнім випробуванням, бо на груповому етапі їй доведеться зіграти проти фіналістів останнього чемпіонату Європи Англії та Італії, а також Німеччини.

Однак через покарання вболівальників "магічних мадярів" через неналежну поведінку під час матчів Євро-2020, команда Марко Россі повинна була залишитися без глядачів на стартову домашню гру проти "трьох левів".

Але зрештою місцева федерація футболу добре вивчила регламент змагань від УЄФА, де знайшла цікавий вихід із скрутної ситуації.

Згідно з 73 статтею, що дозволяє одному дорослому супроводжувати одразу 10 дітей на грі, очільники футболу планують організувати 30000 перепусток на зустріч.

Очікується, що Англія в свою чергу застосує той самий підхід вже під час свого домашнього матчу проти Італії, який також не могли відвідати вболівальники "трьох левів" через безлади під час фіналу Євро-2020 проти "Скуадри Адзурри".

Матч Угорщина — Англія відбудеться 4 червня о 19:00 за київським часом.