Валлійці не змогли втримати перевагу по ходу матчу.
польша - вельс, getty images
01 червня 2022, 21:30
В першому турі чергового розіграшу Ліги націй Польща на своєму полі мінімально перемогла Вельс.
Гості першими повели в рахунку завдяки точному пострілу Вільямса, але згодом підопічні Міхневича змогли здобути вольову перемогу над суперником.
На 72-й хвилині Камінській зрівняв рахунок в матчі, а за п'ять хвилин до завершення основного часу Свідерські вдало зіграв на підборі та влучним ударом за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок в матчі.
Польша - Вельс 2:1
Голи: Камінські, 72, Свідерські, 85 — Вільямс, 52
Попередження: Моррел, Берешинські, Норрінгтон — Девіс.