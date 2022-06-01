Лига наций

Валлійці не змогли втримати перевагу по ходу матчу.

В першому турі чергового розіграшу Ліги націй Польща на своєму полі мінімально перемогла Вельс.

Гості першими повели в рахунку завдяки точному пострілу Вільямса, але згодом підопічні Міхневича змогли здобути вольову перемогу над суперником.

На 72-й хвилині Камінській зрівняв рахунок в матчі, а за п'ять хвилин до завершення основного часу Свідерські вдало зіграв на підборі та влучним ударом за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок в матчі.

Польша - Вельс 2:1

Голи: Камінські, 72, Свідерські, 85 — Вільямс, 52

Попередження: Моррел, Берешинські, Норрінгтон — Девіс.