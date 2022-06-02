Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Іспанія та Португалія.

Іспанія та Португалія розпочинають для себе третій у історії розіграш Ліги націй УЄФА з очного протистояння на Беніто Вільямарін.

Луїс Енріке вирішив використати з перших хвилин Дієго Льоренте та Пау Торреса в центрі захисту, тоді як Бускетс та Гаві зіграють у півзахисті, а Ферран та Сарабія утворять фланги атаки.

Фернанду Сантуш, у свою чергу, залучив до стартового складу Геррейру на лівий фланг захисту, тоді як Леау та Андре Сілва доповнять лінію нападу. Кріштіану Роналду залишився на лаві для запасних.

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Д. Льоренте, Пау Торрес, Альба — Солер, Бускетс, Гаві — Ф. Торрес, Мората, Сарабія.

Запасні: Санчес, Рая, Мартінес, М. Льоренте, Коке, Асенсіо, Фаті, де Томас, Родрі, Алонсо, Карвахаль, Ольмо.



Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш, Моутіньо, Отавіо — Леау, А. Сілва, Б. Сілва.

Запасні: Патрісіу, Р. Сілва, Далот, Карму, Пальїнья, Роналду, Карвалью, Гедеш, Невеш, Мендеш, Орта, Нунеш.



Гра Іспанія — Португалія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.