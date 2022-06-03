Лига наций

Football.ua представляє анонс матчу першого туру Ліги націй.

Збірні Франції та Данії розпочнуть свій шлях у третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з очного протистояння у першому турі групового етапу.

Франція – Данія

П'ятниця, 3 червня, 21.45. Стад де Франс (Франція, Париж). Головний арбітр матчу – Фелікс Цвайєр. Трансляція – Футбол 2 та Oll.tv.

Востаннє збірна Франції проводила свій матч наприкінці березня цього року проти збірної ПАР. Це був товариський поєдинок, який завершився перемогою – 5:0.

Щодо Данії, то вони в рамках товариської зустрічі зіграли проти Сербії, яка закінчилася перемогою – 3:0.

Від збірної Франції вболівальники цієї команди завжди чекають на перемоги, і ці очікування цілком справедливі. Щоправда, колектив Дідьє Дешама не завжди справляється зі своїми завданнями. Очікується, що французи зіграють у три захисники, а шанс проявити себе отримають Вільям Саліба та Орельєн Чуамені. Ймовірно, очікувати появу в основі Каріма Бензема не варто, 34-річного бомбардира, який нещодавно уп'яте став переможцем Ліги чемпіонів, можна поберегти, у той час як очолити напад повинні будуть Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн.

Збірна Данії – міцна команда, яка здатна підносити сюрпризи, тому легкої прогулянки для французів абсолютно точно не буде. Очікується, що в основі з'явиться Крістіан Еріксен, який влітку минулого року переніс серцевий напад і ризикував завершити кар'єру.

Якщо говорити про букмекерів, то вони віддають значну перевагу збірній Франції: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.63, нічия – 3.85, а перемога данців – 6.10.

Орієнтовні склади:

Франція: Льоріс – Кімпембе, Варан, Саліба – Дінь, Рабіо, Чуамені, Канте, Клаус – Грізманн, Мбаппе.

Данія: Шмайхель — Р. Крістенсен, Вестергор, А. Крістенсен, Меле — Хойб'єрг, Делані, Еріксен — Сков Ольсен, Поульсен, Дамсгор.

Тренери:

Дідьє Дешам (Франція): "Деякі гравці не гратимуть три тижні, інші два. Так що ми не очікуємо чудес щодо фізичної форми, але ми повинні прагнути стабільності всієї команди.

Я не пропускаю товариські матчі, бо важко знайти доступних суперників. Завжди більше інтересу, коли є змагання. Мета – виграти групу та вийти у фінал".

Каспер Юльманн (Данія): "У нас два матчі проти них у Лізі націй [а потім ми зустрінемося на чемпіонаті світу], тож за п'ять місяців буде три зустрічі.

Ми готуємось до всіх команд, з якими зіткнемося. Але я раджу [Франції] також підготуватись, тому що у нас дуже хороша команда, і ми будемо готові до бою".