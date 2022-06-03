Лига наций

Football.ua представляє анонс матчу першого туру Ліги націй.

Збірні Бельгії та Нідерландів розпочнуть свій шлях у третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з очного протистояння у першому турі групового етапу.

Бельгія – Нідерланди

П'ятниця, 3 червня, 21.45. Стадіон короля Бодуена (Бельгія, Брюссель). Головний арбітр матчу – Хосе Санчес. Трансляція – Футбол 1 та Oll.tv.

Збірна Бельгії постійно ходить у ранзі фаворитів усіх міжнародних турнірів, проте за останні вісім років вище за третє місце на чемпіонаті світу поки не піднімалася. Незважаючи на те, що покоління бельгійської команди досить високого рівня, трофеїв вони поки що не вигравали, а головні зірки команди не молодшають, а в деяких уже не за горами захід кар'єри.

Очікується, що найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів Тібо Куртуа не зіграє проти Нідерландів через травму. Крім того, поєдинок пропустить Джейсон Денайєр.

Збірна Нідерландів – непередбачувана команда, її результати можуть як здивувати, так і шокувати. Очікується, що гра обох команд буде відкритою, що може стати ґрунтом для великої кількості голів.

За версією букмекерів, лідер зустрічі – збірна Бельгії: її перемога оцінюється коефіцієнтом 2.30, нічия – 3.55, а перемога Нідерландів – 3.10.

Орієнтовні склади:

Бельгія: Кастельс – Алдервейрельд, Бойата, Вертонген – Менье, Тілеманс, Вітсель, Феррейра-Караско – Е. Азар, Де Брюйне – Лукаку.

Нідерланди: Флеккен – Де Лігт, Ван Дейк, Аке – Думфріс, Бергейс, Копмейнерс, Де Йонг, Блінд – Вегхорст, Депай.

Тренери:

Роберто Мартінес (Бельгія): "Ліга Націй приносить нам ці гламурні матчі, і для нас Нідерланди — справжнє дербі, футбольне дербі, велика подія.

Ми вперше збираємося зіграти чотири матчі у міжнародному таборі. Буде складним, але захоплюючим, тому що ви зіграєте шість ігор майже за чотири місяці, і змагання набере форму дуже швидко".

Луї ван Гаал (Нідерланди): "Думаю, це було вдале жеребкування для Нідерландів. Бельгія — одна з фаворитів, топ-команда. Вони були четвертими у попередній Лізі націй. У збірної Бельгії на даний момент чудова група гравців".