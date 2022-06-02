Лига наций

Іспанія та Португалія нічиєю в очній дуелі розпочали виступи в Лізі націй

Господарі Беніто Вільямарін вели за рахунком упродовж майже всього ігрового часу, проте пропустили під завісу зустрічі.

Іспанія — Португалія, Getty Images

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Іспанія — Португалія 1:1

Голи: Мората, 25 — Орта, 82



Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Д. Льоренте, Пау Торрес, Альба — Солер (Коке, 63), Бускетс, Гаві (М. Льоренте, 81) — Ф. Торрес (Ольмо, 63), Мората (Де Томас, 69), Сарабія.



Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш (Нуньєш, 81), Моутіньо (Невеш, 46), Отавіо (Роналду, 62) — Леау, А. Сілва (Гедеш, 62), Б. Сілва.



Попередження: Сарабія, Бускетс — Моутіньо, Б. Сілва, Геррейру, Пепе.