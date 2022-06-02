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Іспанія — Португалія 1:1
Голи: Мората, 25 — Орта, 82

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Д. Льоренте, Пау Торрес, Альба — Солер (Коке, 63), Бускетс, Гаві (М. Льоренте, 81) — Ф. Торрес (Ольмо, 63), Мората (Де Томас, 69), Сарабія.

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш (Нуньєш, 81), Моутіньо (Невеш, 46), Отавіо (Роналду, 62) — Леау, А. Сілва (Гедеш, 62), Б. Сілва.

Попередження: Сарабія, Бускетс — Моутіньо, Б. Сілва, Геррейру, Пепе.