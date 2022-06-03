Лига наций

Три гола без відповіді принесли до активу латвійців три набрані очки.

У першому турі нового розіграшу Ліги націй у дивізіоні D першої групи на стадіоні Даугава зустрілися між собою збірні Латвії та Андорри.

Господарі повели у рахунку вже на початку першого тайму, коли на 9-й хвилині Робертс Улдрікіс вивів латвійців уперед влучним ударом.

Довгий час Латвії вдавалося зберігати мінімальну перевагу в рахунку, проте більш-менш рівна гра могла будь-якої миті змінити хід зустрічі. Добре для латвійських уболівальників, які прийшли на стадіон, що у заключному відрізку другого тайму їхня команда зняла всі питання щодо переможця.

Спершу на 81-й хвилині знову відзначився Улдрікіс, оформивши тим самим дубль, а остаточно знищив шанси Андорри на успіх Яніс Ікауньєкс лише за хвилину після минулого голу. Таким чином, Латвія здобула розгромну перемогу над Андоррою з рахунком 3:0.

Латвія — Андорра 3:0

Голи: Улдрікіс, 9, 81, Ікауньєкс, 82