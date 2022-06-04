Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Збірна Італії у рамках поєдинку першого туру Ліги націй прийме на своєму полі збірну Німеччини.

Італія — ​​Німеччина

Субота, 4 червня, 21.45. Стадіон Ренато Даль Ара, Болонья. Головний арбітр зустрічі – Срджан Йованович.

Збірна Італії перед цією зустріччю провела товариський поєдинок проти збірної Аргентини, поступившись із розгромним рахунком. Італійці пропустили три м'ячі, що викликало багато питань до гри команди Роберто Манчіні. Проте всі розуміють, що це був контрольний матч, нехай і з нальотом важливості.

Ліга націй все-таки більш статусний турнір, який дає певну перевагу при боротьбі за путівку на чемпіонат Європи. Зрозуміло, що аутсайдером квартету є збірна Угорщини, але італійці останнім часом показували не найкращі результати, включаючи провал у відборі на чемпіонат світу-2022.

Збірна Німеччини, у свою чергу, не грала у рамках поточного збору. Останній матч німців датується кінцем березня проти збірної Нідерландів. Тоді команда Гансі Фліка зіграла внічию з рахунком 1:1. Тренерський штаб німців традиційно експериментує у подібних турнірах, а тому цікаво, хто отримає місце у стартовому складі.

Статистика особистих зустрічей в останніх п'яти іграх говорить на користь збірної Німеччини — дві перемоги німецької команди, два нічийні результати та тріумф Італії.

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццолла — Локателлі, Жоржіньо, Барелла — Політано, Белотті, Распадорі

Німеччина: Нойєр – Керер, Зюле, Рюдігер, Раум – Горетцька, Кімміх – Гнабрі, Мюллер, Вернер – Хаверц

Тренери говорять:

Роберто Манчіні, Італія:

"Перемога на Євро — це частина магії цього турніру, тепер нам потрібно почати знову і знову знайти цю магію. У футболі всі з вами, коли ви виграєте, а коли програєте, майже всі обертаються проти вас.

Ми заплатили ціну проти Аргентини за втрату такої кількості гравців. Ще з початку це була не дуже велика команда, а все інше зробили травми. Аргентина зараз у кращій формі, і, можливо, вперше за три з половиною роки ми знайшли команду, яка справді домінувала над нами, принаймні, у другому таймі".

Хансі Флік, Германія:

"Ми завжди рівняємось на найкращих. Два із трьох наших суперників по групі грали між собою у фіналі Євро. Італія наразі — сильніша команда Європи. Ми вийдемо на поле проти них щоб зіграти у свою гру, а ось що з цього вийде — подивимось.

Кожен турнір відрізняється від іншого. У товариських матчах можна спробувати щось нове, а ось Ліга націй — ідеальна підготовка до клубного сезону та більш серйозних міжнародних турнірів збірних".