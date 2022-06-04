Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів Ліги націй.

Діючі чемпіони світу та володарі головного трофею Ліги націй розпочали свої виступи в новому розіграші цього турніру з несподіваної домашньої поразки від Данії. Футболісти Дідьє Дешама вийшли вперед за рахунком вже на початку другого тайму, проте їхня перевага не протрималася й 20 хвилин, яких потім вистачило Андреасу Корнеліусу для власного дубля з виходу за заміну.

Огляд матчу:

Франція — Данія 1:2

Голи: Бензема, 51 — Корнеліус, 68, 88

Франція: Льоріс — Варан (Саліба, 61), Ернандес, Кунде (Діабі, 90+2), Ернандес — Канте, Тчуамені — Коман (Клосс, 90+2), Бензема, Грізманн (Рабьо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46).

Данія: Шмайхель — Вестергор (Крістенсен, 60), Андерсен, Нельссон — Мехле, Васс (Дамсгор, 60), Ділейні (Єнсен, 85), Еріксен, Гойб’єрг — Дольберг (Корнеліус, 60), Ольсен (Брайтвейт, 84).

Попередження: Нельссон.