Лига наций

Завершились матчі Ліги націй.

Збірна Франції в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Данію та зазнала поразки.

Французи відкрили рахунок зусиллями Каріма Бензема, але два точні удари Корнеліуса перевернули хід зустрічі.

Франція – Данія 1:2

Голи: Бензема, 51 — Корнеліус, 68, 88

Франція: Льоріс — Варан (Саліба, 61), Ернандес, Кунде (Діабі, 90), Ернандес — Канте, Тчуамені — Коман (Клосс, 90), Бензема, Грізманн (Рабьо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46).

Данія: Шмейхель — Вестергор (Крістенсен, 60), Андерсен, Нельссон — Меле, Васс (Дамсгор, 60), Ділейні (Йенсен, 85), Еріксен, Хейберг — Дольберг (Корнеліус, 60), Ольсен (Брейтуей).

Збірна Австрії, у свою чергу, вирушила в гості до Хорватії і здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Хорватія — Австрія 0:3

Голи: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забітцер, 57

Білорусь – Словаччина 0:1

Гол: Суслов, 61

Ліхтенштейн – Молдова 0:2

Голи: Ніколаєску, 5, Болохан, 90+4