Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A3, у якому зіграють Угорщина та Англія.

Збірні Угорщини та Англії розпочнуть для себе шлях груповим етапом третього в історії розіграшу Ліги націй УЄФА з очного протистоянні на полі будапештської Пушкаш Арени.

Марко Россі вирішив із перших хвилин використати Ондраша Шефера в центральній лінії, де він розташується поміж Адамом та Жолтом Надями.

Гарет Саутгейт, у свою чергу, спробує зіграти з дебютантом Джеймсом Джастіном на лівому фланзі в старті, тоді як Бовен та Маунт розташуються обабіч Кейна в атаці.

Угорщина: Гулачі — Лонг, Орбан, Ат. Салаї — Него, А. Надь, Шефер, Ж. Надь — Р. Шаллаї, Собослаї — Ад. Салаї.

Запасні: Дібус, Соппонош, Кечкеш, Фіоло, Д. Шаллаї, Болла, Кляйнгаслер, Вончо, Стайлс, Шпондлер, Вечеї.



Англія: Пікфорд — Вокер, Коуді, Магвайр — Александер-Арнольд, Беллінгем, Райс, Джастін — Бовен, Кейн, Маунт.