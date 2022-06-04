Лига наций

Завершились ще два матчі Ліги націй.

В першому турі Ліги націй дивізіону В Фінляндія не змогла втримати перемогу над Боснією та Герцеговиною.

Господарі поля відкрили рахунок в матчі завдяки реалізованому Пуккі пенальті в доданий до першого тайму час, але на третій доданій хвилині все ж втратили перемогу. Превляк скористався розумним пасом Джеко та врятував нічию для своєї команди.

Фінляндія — Боснія та Герцеговина 1:1

Голи: Пуккі, 45+1 (пен.) — Превляк, 90+3

Попередження: Іванов, Ніссіла, Прцич, Лам, О'Шоннесі, Хотіч

У параллельному матчі дивізіону С Литва на своєму полі не змогла порадувати своїх вболівальників, поступившись Люксембургу. Дубль на свій рахунок записав Сінані.

Відзначимо, що по перерві на поле з'явився представник київського Динамо Жерсон Родрігес, замінивши іншого гравця з УПЛ — Венсана Тілля з Ворскли. Тим не менш, жоден гравець чемпіонату України не зміг чимось відзначитись в матчі.

Литва — Люксембург 0:2

Голи: Сінані, 44, 78

Попередження: Ласікас, Слівка, Чанот, Петкевічус, Должніков.