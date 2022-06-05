Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

Збірна Німеччини в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй вирушила до Італії та зіграла внічию.

Підопічні Роберто Манчіні змогли відкрити рахунок лише на сімдесятій хвилині, але німці швидко відновили паритет.

Огляд матчу:

Італія – Німеччина 1:1

Голи: Пеллегріні, 70 — Кімміх, 73

Італія: Доннарумма — Флоренці, Ачербі, Бастоні, Бірагі (Дімарко, 80) — Крістанте, Фраттезі (Річчі, 86), Тоналі (Побега, 80) — Пеллегріні, Політано (Ньонто, 65), Скамакка (Канчельєрі).

Німеччина: Нойєр – Хенріхс (Хофманн, 59), Рюдігер, Зюле, Керер – Горетцка (Гюндоган, 69), Гнабрі (Раум, 80), Кімміх – Мюллер (Хавертц, 70), Вернер, Сане (Мусіала, 59).