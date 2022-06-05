Завершився матч неділі другого туру Ліги націй.
Фото: twitter.com/EURO2024
05 червня 2022, 23:41
Швеція на своєму полі поступилася Норвегії, Грузія впевнено розібралася з Болгарією, Португалія розгромила Швейцарію, Іспанія ледь не програла Чехії, Сербія впоралася зі Словенією, а Греція мінімально здолала Косово.
Чехія – Іспанія 2:2
Голи: Пішок, 4, Кухта, 66 – Гаві, 45, Мартінес, 90
Чехія: Вацлік, Цоуфал, Брабець, Матею, Зима, Зелени (Янкто, 24; Гавел, 46), Соучек, Садилек, Лінгр (Чорни, 59), Пішок (Гложек, 59), Кухта (Юрічка, 78).
Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Мартінес, Ерік Гарсія, Алонсо, Коке (Льоренте, 72), Родрі (Бускетс, 61), Гаві, Сарабія (Ферран Торрес, 46), Ольмо (Асенсіо, 61), де Томас (Мората, 61).
Попередження: Родрі (58), Цоуфал (90).
Португалія – Швейцарія 4:0
Голи: Вілліам Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68
Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Вільям Карвалью (Матеуш Нунеш, 84), Бруну Фернандеш (Бернарду Сілва, 67), Рубен Невеш (Пальїнья, 77), Отавіо (Рафаел Леау, 77) , Діогу Жота (Рікарду Орта, 67).
Швейцарія: Кобель, Мбабу, Фрай, Шер, Родрігес (Окафор, 62), Лотомба, Шакірі (Фройлер, 69), Джака, Штеффен (Боттані, 70), Соу (Гавранович, 81), Сеферович (Емболо, 62).
Попередження: Шер (14), Бруна Фернандеш (32), Штеффен (49), Емболо (79).
Швеція – Норвегія 1:2
Голи: Еланга, 90+2 – Холанд, 20, 69.
Сербія – Словенія 4:1
Голи: Митрович, 24, Мілінковіч-Савіч, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30.
Косово – Греція 0:1
Гол: Бакасетас, 36.
Болгарія – Грузія 2:5.