Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.

У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй збірна Португалії здобула розгромну перемогу над Швейцарією.

Підопічні Фернанду Сантуша відправили у ворота суперника чотири м'ячі, що виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даному протистоянні.

Огляд матчу:

Португалія – Швейцарія 4:0

Голи: Вілліам Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68

Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Вільям Карвалью (Матеуш Нунеш, 84), Бруну Фернандеш (Бернарду Сілва, 67), Рубен Невеш (Пальїнья, 77), Отавіо (Рафаел Леау, 77) , Діогу Жота (Рікарду Орта, 67).

Швейцарія: Кобель, Мбабу, Фрай, Шер, Родрігес (Окафор, 62), Лотомба, Шакірі (Фройлер, 69), Джака, Штеффен (Боттані, 70), Соу (Гавранович, 81), Сеферович (Емболо, 62).

Попередження: Шер (14), Бруна Фернандеш (32), Штеффен (49), Емболо (79).