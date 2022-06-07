Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Збірна Німеччини у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй прийме на своєму полі збірну Англії.

Німеччина – Англія

Вівторок, 7 червня, 21.45. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Карлос Дель Серро Гранде.

Збірна Німеччини у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй грала проти Італії на виїзді – матч завершився нічийним результатом. Німці після пропущеного голу змогли швидко зібратися та відігралися зусиллями Кімміха. Гансі Флік обійшовся без особливих сюрпризів при виборі складу, тому цікаво, чи буде ротація в цій грі.

Для збірної Німеччини буде досить важливо здобути переможний результат на своєму полі, якщо вона збирається виграти квартет. Проте Англія – дуже непростий суперник. Підопічні Гарета Саутгейта будуть дуже мотивовані у звітній грі, щоб реабілітуватися перед уболівальниками після поразки від збірної Угорщини.

Кілька днів тому англійці не змогли забрати очки в грі з Угорщиною – єдиний гол у матчі забив Домінік Собослаї з одинадцятиметрової позначки. Примітно, що до цього збірна Англії востаннє програвала ще 2020 року у матчі Ліги націй проти Бельгії.

Збірні Англії та Німеччини пов'язує велика історія протистоянь. Зустріч даних команд можна назвати однією з класичних на рівні національних команд.

Востаннє команди зустрічалися у 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Тоді англійці відсвяткували перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Стерлінга та Кейна.

За останні п'ять ігор збірна Англії відсвяткувала дві перемоги, ще два тріумфи на рахунку німців, також була одна нічия.

Орієнтовні склади:

Німеччина: Нойєр – Керер, Зюле, Рюдігер, Раум – Гюндоган, Кімміх – Гнабрі, Мюллер, Мусіала – Хаверц

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр – Джеймс, Райс, Філіпс, Сака – Стерлінг, Кейн, Гриліш

Не зіграють: Джастін, Фоден

Під питанням: Ройс — Томорі, Гуєхі

Тренери кажуть:

Хансі Флік, збірна Німеччини:

"Вони могли б сформувати три збірні. Очевидно, що ми повинні зіграти краще проти Англії, ніж у матчі з Італією. У них надзвичайні гравці, і їхня гра дуже фізично сильна. (Гаррі) Кейн — нападник світового класу, у нього величезна якість.

Це буде велика гра для нас, і буде важливо добре реалізувати наш план. Є повага, і, зрештою, це стосується спорту. У нас було кілька німецьких гравців, які досягли успіху в Англії, і вона стала дуже дружньою (після питання про стосунки між командами — прим. ред.)".

Гарет Саутгейт, збірна Англія

"Для мене Німеччина та Бразилія досі залишаються еталоном тих країн, які регулярно та стабільно перемагають у турнірах. Завтрашній матч чудово нам підходить, саме такий іспит нам потрібний. Це буде чудова перевірка того, на якому етапі ми знаходимося, але цей матч не дасть відповіді на питання, якими ми будемо через п'ять місяців.

Якщо ми переможемо завтра, це не означатиме, що і через п'ять місяців все буде чудово. За цей час багато чого відбудеться".