Завершилися п'ять поєдинків Ліги націй.
Ісландія - Албанія, getty images
07 червня 2022, 01:09
В рамках другого туру групового етапу Ліги націй збірна Ісландії на своєму полі приймала Албанію. Гості відкрили рахунок на тридцятій хвилині, проте ісландці відновили паритет на початку другого тайму.
Ісландія — Албанія 1:1
Голи: Торстейнссон, 49 — Сефері, 30
Збірна Словаччини, у свою чергу, грала на домашньому полі проти Казахстану і зазнала мінімальної поразки через гол у середині першого тайму.
Словаччина — Казахстан 0:1
Гол: Дарабаєв, 26
В інших поєдинках було зафіксовано два безгольові нічийні результати.
Білорусь – Азербайджан 0:0
Андорра – Молдова 0:0
Матч між Австрією та Данією почався з запізненням через проблеми з освітленням. Гості виграли з рахунком 2:1.
Австрія — Данія 1:2
Голи: Шлагер, 67 — Хейберг, 28, Ларсен, 84