Лига наций

Завершилися п'ять поєдинків Ліги націй.

В рамках другого туру групового етапу Ліги націй збірна Ісландії на своєму полі приймала Албанію. Гості відкрили рахунок на тридцятій хвилині, проте ісландці відновили паритет на початку другого тайму.

Ісландія — Албанія 1:1

Голи: Торстейнссон, 49 — Сефері, 30

Збірна Словаччини, у свою чергу, грала на домашньому полі проти Казахстану і зазнала мінімальної поразки через гол у середині першого тайму.

Словаччина — Казахстан 0:1

Гол: Дарабаєв, 26

В інших поєдинках було зафіксовано два безгольові нічийні результати.

Білорусь – Азербайджан 0:0

Андорра – Молдова 0:0

Матч між Австрією та Данією почався з запізненням через проблеми з освітленням. Гості виграли з рахунком 2:1.

Австрія — Данія 1:2

Голи: Шлагер, 67 — Хейберг, 28, Ларсен, 84