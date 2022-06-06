Лига наций
06 червня 2022, 23:40
Хорватія врятувалась від поразки Франції
Команда Дідьє Дешама знову не смогла втримати переможний для себе рахунок.
Хорватія — Франція, Getty Images
06 червня 2022, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Хорватія — Франція 1:1
Голи: Крамарич, 83 (пен.) — Рабіо, 52
Хорватія: Ліваковіч — Юранович, Ерлич, Віда, Барішич — Модрич (Сучич, 79), Брозович, Ковачич (Влашич, 80) — Маєр (Пашалич, 63), Будімір (Крамарич, 70), Брекало (Оршич, 63).
Франція: Меньян — Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь — Гендузі, Тчуамені (Камара, 62) — Діабі (Клосс, 80), Нкунку, Рабіо — Бен Єддер (Грізманн, 61).
Попередження: Віда — Кімпембе.