Лига наций

Хорватія врятувалась від поразки Франції

Команда Дідьє Дешама знову не смогла втримати переможний для себе рахунок.

Хорватія — Франція, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Хорватія — Франція 1:1

Голи: Крамарич, 83 (пен.) — Рабіо, 52



Хорватія: Ліваковіч — Юранович, Ерлич, Віда, Барішич — Модрич (Сучич, 79), Брозович, Ковачич (Влашич, 80) — Маєр (Пашалич, 63), Будімір (Крамарич, 70), Брекало (Оршич, 63).



Франція: Меньян — Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь — Гендузі, Тчуамені (Камара, 62) — Діабі (Клосс, 80), Нкунку, Рабіо — Бен Єддер (Грізманн, 61).



Попередження: Віда — Кімпембе.