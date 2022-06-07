Лига наций

Наставник збірної України розповів про стан команди напередодні старту Ліги націй.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Головний тренер Олександр Петраков відповів на запитання журналістів напередодні зустрічі.

"Сікан, Попов, Лунін та Ігнатенко завтра будуть грати. Справа в захисту із Ірландією буде грати інший футболіст, не Караваєв. Щодо матчу з Уельсом, то я би нічого не змінив, навіть якщо можна було б переграти поєдинок.

Емоційно команду поразка проти Уельсу дуже виснажила. Я проводжу індивідуальні розмови, намагаюсь посміхатись. Я не буду ходити зануривши голову. Треба підтримувати гравців, адже я головний тренер. На цьому життя не закінчується. Сторінку перевернули — так і живемо. Це спорт.

Ті, хто грав проти Уельсу, сьогодні не тренувались. Я дав хлопцям відпочинок. Щодо Ротаня, то він мені не дзвонив та не просив допомоги або консультації.

У нас є травми — вибув Бущан та Степаненко. На МРТ сказали, що їм, певною мірою, пощастило. Також захворів Соболь — подивимось, що буде завтра. Потім проведемо фізичне тестування хлопців та з'ясуємо, хто може завтра грати з тих, хто мав мікроушкодження. Важлив не завдати шкоди футболістам", — розповів Петраков.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.