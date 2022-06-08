Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.

Збірна Німеччини у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Англію.

Німці відкрили рахунок у матчі зусиллями Гофманна на початку другого тайму, на що гості змогли відповісти точним ударом Кейна з пенальті під завісу гри.

Огляд матчу:

Німеччина — Англія 1:1

Голи: Гофманн, 50 — Кейн, 88 (пен.)



Німеччина: Ноєр — Шлоттербек, Рюдігер, Клостерманн — Гофманн (Гнабрі, 65), Гюндоган (Сане, 83), Кімміх, Раум — Мюллер (Горецка 76), Мусіала (Вернер, 65) — Гаверц.



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Магвайр, Стоунз, Вокер — Філліпс (Беллінгем, 14), Маунт (Гріліш, 72), Райс — Сака (Бовен, 80), Кейн, Стерлінг.



Попередження: Шлоттербек.