Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.
Німеччина — Англія 1:1, getty images
08 червня 2022, 00:59
Збірна Німеччини у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі Англію.
Німці відкрили рахунок у матчі зусиллями Гофманна на початку другого тайму, на що гості змогли відповісти точним ударом Кейна з пенальті під завісу гри.
Огляд матчу:
Німеччина — Англія 1:1
Голи: Гофманн, 50 — Кейн, 88 (пен.)
Німеччина: Ноєр — Шлоттербек, Рюдігер, Клостерманн — Гофманн (Гнабрі, 65), Гюндоган (Сане, 83), Кімміх, Раум — Мюллер (Горецка 76), Мусіала (Вернер, 65) — Гаверц.
Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Магвайр, Стоунз, Вокер — Філліпс (Беллінгем, 14), Маунт (Гріліш, 72), Райс — Сака (Бовен, 80), Кейн, Стерлінг.
Попередження: Шлоттербек.