Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Збірна Італії напередодні з другої спроби зрештою здобула перемогу в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА, здолавши на власному полі Угорщину, яка сенсаційно очолювала групу 3 після першого туру. "Чарівні мадяри" пропустили двічі ще до перерви, проте на початку другого тайму суперники допомогли їм трохи вирівняти становище, але на більше сил у команди Марко Россі вже не вистачило.

Огляд матчу:



Італія — ​​Угорщина 2:1

Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 — Манчіні (автогол), 61

Італія: Доннарумма — Калабрія, Манчіні, Бастоні, Спінаццола (Дімарко, 75) — Пеллегріні (Локателлі, 66), Крістанте, Барелла (Тоналі, 84) — Політано (Белотті, 75), Гнонто, Распадорі (Зербін, 84).

Угорщина: Дібус — Лонг, Орбан, От. Салаї — Него (Фіоло, 58), Надь (Стайлз 58), Шефер (Ванкза, 87), Нагі (Болла, 81) — Р. Шаллаї, Собослаї — А. Салаї (Адам, 87).

Попередження: Барелла, Крістанте — Шефер.