Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Ірландія та Україна.

Збірна України розпочне свій шлях третім розіграшем Ліги націй УЄФА з гостьового протистояння проти Ірландії.

Стівен Кенні, після поразки від Арменії (0:1), вирішив використати з перших хвилин Крісті на правому фланзі, тоді як Найт складе трійку форвардів із Робінсоном та Огбене.

Олександр Петраков, на тлі невдачі проти Уельсу (0:1), як і обіцяв, майже повністю змінив стартовий склад, залишивши лише Віталія Миколенка на лівому фланзі.

Ірландія: Келлегер — Коллінз, Даффі, Еган — Крісті, Гендрік, Каллен, Стівенс — Робінсон, Огбене, Найт.

Запасні: Талбот, Траверс, Гуріхейн, Кін, Перротт, Макклін, Браун, Моламбі, О’Ши, Обафемі, Гемілтон, Ебоселе.

Україна: Лунін — Попов, Бондар, Сирота — Качараба, Шапаренко, Сидорчук, Миколенко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Ігнатенко, Піхальонок, Маліновський, Сікан, Забарний, Циганков, Зінченко, Караваєв, Матвієнко.



Гра Ірландія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.