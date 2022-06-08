Лига наций

Український вінгер робив подачу у штрафний майданчик суперника, але м'яч опинився в сітці воріт.

Національна збірна України розпочала новий сезон Ліги націй виїзним поєдинком проти Ірландії, який пройшов у рамках дивізіону B.

Після безгольового першого тайму підопічним Олександра Петракова вдалося вийти вперед одразу після перерви, причому гол був забитий аж ніяк не у очевидній ситуації.

Віктор Циганков робив подачу під час виконання штрафного на 48-й хвилині, однак м'яч закрутився, дизорієнтував оборону і голкіпера Ірландії та в підсумку опинився у сітці воріт.

Відео голу: