Лига наций

Завершилися три поєдинки у рамках Ліги націй-2021/22.

У рамках елітного дивізіону Ліги націй групи 2 у очному протистоянні зійшлися між собою збірні Белігії та Польщі.

Полякам вдалося вийти вперед на 28-й хвилині завдяки зусиллям Роберта Левандовські, проте надалі для гостей почався справжній кошмар.

Збірній Бельгії вдалося не просто відіграти один м'яч перед перервою, а завдати супернику розгрому. У другому таймі господарі п'ять разів вразили ворота поляків, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 6:1.

Бельгія – Польща 6:1

Голи: Вітсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендонкер 83 – Левандовські 28

Бельгія: Міньоле – Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер – Карраско, Вітсель (Фас, 85), Тілеманс, Кастань (Т. Азар, 85) – Де Брюйне (де Кетеларе, 75), Е. Азар (Троссард, 66) – Батшуайї (Опенда, 85)

Польща: Дронговські – Пухач (Берешинські, 46), Беднарек, Глік, Гумни – Криховяк (Д. Шиманьські, 46), Журковські – С. Шиманьський (Кеш, 66) Зелінський, Каміньські (Залевські, 81) – Левандовський (Букса, 69)

Попередження: Вітсель – Криховяк

В іншому матчі групи 2 збірнії Уельсу не вдалося проти Нідерландів знову порадувати своїх вболівальників після успіху проти України

Здавалося, що у компенсований до другого тайму час валлійці уникли поразки, однак наприкінці Нідерланди таки забили переможний гол.

Уельс – Нідерланди 1:2

Голи: Норрінґтон-Девіс 90+2 – Коопмейнерс 50, Вегорст 90+4

Уельс: Ворд (Девіс 46) – Робертс, Міфем, Родон, Девіс, Норрінґтон-Девіс – Левітт (Сміт 68), Моррелл (Колвїлл 60), Вілсон – Джонсон (Бейл 77), Джеймс (Матондо 77)

Нідерланди: Флеккен – Де Лігт (Мартінс Інді 84), Де Врей, Тезе – Маласіа, Схаутен (де Йонг 67), Коопмейнерс, Хатебур – Гакпо (Бергвейн 67), Ланг (Тіль 90+1) – Вегорст

Попередження: Тезе

А ось у матчі дивізіону В першої групи, в якій виступає збірна України, Шотландія очікувано здолала Вірменію.

Два м'ячі у ворота вірменської збірної дозволили шотландцям очолити групу за різницею забитих і пропущених.

Шотландія – Вірменія 2:0

Голи: Ролстон 28, МакКена 40

Шотландія: Гордон – Сауттар, Гендрі, МакКена – Ролстон (Паттерсон 76), Макгін, Макгрегор, Робертсон (Хікі 76) – Армстронг (Мактоміней 75), Крісті (Стюарт 86) – Адамс (Браун 87)

Вірменія: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян (Восканян 46) – Григорян (Вбеймар 46), Сперцян (Удо 71), Барсегян – Байрамян (Дашян 89) — Адамян (Бічахян 46)

Попередження: Макгрегор – Ароян, Сперцян, Вбеймар