Лига наций

Український захисник — про перемогу у першому матчі Ліги націй.

У першому матчі Ліги націй дивізіону B збірна України здобула непросту перемогу над Ірландією завдяки голу Віктора Циганкова.

Захисник "жовто-синіх" Тарас Качараба поділився емоціями від цього протистояння.

"Емоції тільки позитивні, тому що сьогодні був перший матч в Лізі націй. Ця перемога важлива, нам потрібно було здобути три очки. Хлопці сьогодні повністю віддалися на футбольному полі. Попри те, що ми грали за новими схемами 3-4-3 та 5-4-1, намагалися втілити на футбольному полі все, що нам говорили при підготовці.

Я вперше в житті виступав на позиції правого латераля, у Славії я граю центрального захисника. В Чехії ми граємо за схемою 4-3-3, тому сьогодні був мій дебют на цій позиції. Ми готувалися протягом тижня. Тренер казав, якщо я втомлюся, то можу на декілька хвилин помінятися позиціями з Поповим, але відчував себе комфортно. Надіюся, мені все вдалося.

Не думав, що буде офсайд, коли забив гол. Святкував досить стримано через ситуацію в Україні, через війну. Хочу подякувати ЗСУ за те, що вони роблять. Великий поклін їм та подяка. Не радів, тому що був сконцентрований на грі. Не було бажання радіти через події в Україні, тому не святкував", — сказав Качараба після матчу.