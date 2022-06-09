Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліги націй.

Після несподіваного розгрому від Нідерландів кількома днями раніше (1:4), збірна Бельгії на головній арені країни здійснила не менш видовищну наругу над національною командою Польщі. Зусиллями Роберта Левандовські "біло-червоні" першими вийшли вперед, проте пропустили ще до перерви у відповідь, а в другому таймі отримали додатково ще цілих п’ять м’ячів.

Огляд матчу:

Бельгія — Польща 6:1

Голи: Вітсель 42, Де Брюйне 59, Троссард 73, 80, Дендонкер 83 — Левандовські 28

Бельгія: Міньоле — Вертонген, Алдервейрельд, Дендонкер — Карраско, Вітсель (Фас, 85), Тілеманс, Кастань (Т. Азар, 85) — Де Брюйне (де Кетеларе, 75), Е. Азар (Троссард, 66) — Батшуайї (Опенда, 85).

Польща: Дронговські – Пухач (Берешинські, 46), Беднарек, Глік, Гумни — Криховяк (Д. Шиманьські, 46), Журковські — С. Шиманьські (Кеш, 66) Зелінські, Каміньські (Залевські, 81) — Левандовські (Букса, 69).

Попередження: Вітсель — Криховяк.