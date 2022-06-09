Лига наций

Керманич збірної Англії прокоментував стан справ у його команді.

Збірна Англії розпочала власні виступи в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з поразки проти Угорщини (0:1) та нічиєї проти Німеччини (1:1), після чого опинилася під хвилею потужної критики збоку власних уболівальників.

Зокрема, дісталося головному тренеру "трьох левів" Гарету Саутгейту, який у черговому інтерв’ю спробував пояснити стан справ у його команді.

"Я добре знаю, чого саме хотів від цих ігор, проте розумію, що, якщо ви керуєте збірною Англії, ставлення до вас буде геть іншим, на відміну від решти команд. Потрібно вигравати в кожному матчі.

Саме через це я маю мати інакшу логіку, аніж інші тренери, та правильно сприймати критику. Вона має йти на краще для команди, а наша робота як тренерського штабу — ухвалювати правильні рішення та покращувати гру. Якщо критика буде впливати саме на цей процес, то жодного успіху я ніколи не досягну.

Що майбутньої гри проти Італії, то ви всі бачили, як зараз грають збірні по всьому світу: Франція робить по десять змін від матчу до матчу, Іспанія — вісім, Португалія — сім.

Ми зараз знаходимося в дуже делікатних умовах, коли варто подумати про добробут гравців та те, що ми зараз маємо вже готуватись до майбутнього чемпіонату світу", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Англія — Італія відбудеться 11 червня, о 21:45 за київським часом.