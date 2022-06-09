Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A2, у якому зіграють Португалія та Чехія.

Збірні Португалії та Чехії зіграють поміж собою в рамках третього туру Ліги націй УЄФА на полі лісабонського стадіону Жозе Альваладе.

Фернанду Сантуш, на тлі розгрому Швейцарії (4:0), вирішив використати з перших хвилин Діогу Кошту в рамках воріт, тоді як Геррейру відправився на лівий фланг захисту, а Гедеш доповнив трикутник у центрі поля. Бернарду Сілва зіграє ліворуч у нападі.

Ярослав Шилгави, після нічиєї проти Іспанії (2:2), випустив у рамку воріт Станека, тоді як Гавел зіграє на лівому фланзі півзахисту, а Гложек розташується над ним в атаці.

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Гедеш, Карвалью, Невеш — Роналду, Жота, Б. Сілва.

Запасні: Патрісіу, Р. Сілва, Далот, Карму, Пальїнья, Моутіньо, А. Сілва, Фернандеш, Леау, Отавіо, Мендеш, Вітінья.



Чехія: Станек — Зіма, Брабец, Матею — Цоуфал, Соучек, Саділек, Гавел — Лінгр, Кухта, Гложек.