Лига наций

На команду Олександра Петракова чекає другий матч Ліги націй.

У третьому турі Ліги націй між собою зустрінуться збірні України та Вірменії.

Матч пройде на 18-тисячному Муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля у польському місті Лодзь. Початок гри 11 червня о 16:00 за київським часом.

Де дивитись матч Україна – Вірменія?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними України та Вірменії, яка розпочнеться о 16:00.

Україна — Вірменія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Також у прямому ефірі транслюватимуть телеканали "Футбол", канал "Україна" в ефірі телеканалу "Індиго TV", який також доступний на відеосервісі MEGOGO та платформа OLL.TV.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Україна — Вірменія на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.