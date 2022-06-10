Лига наций

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу національної збірної України.

У третьому турі Ліги націй між собою зустрінуться збірні України та Вірменії.

Матч пройде на 18-тисячному Муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля у польському місті Лодзь та розпочнеться 11 червня о 16:00 за київським часом.

Україна — Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Для підопічних Олександра Петракова це буде друга гра у Лізі націй, оскільки вони пропустили перший тур, бо грали зі збірною Уельсу за вихід на чемпіонат світу-2022.

Проте у другому турі Україна на виїзді здолала Ірландію, відправивши один гол у ворота суперника.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Україна – Вірменія. Старт о 16:00 за київським часом.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Україна — Вірменія на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Зазначимо, що це буде дев'ята гра між збірними України та Вірменії за всю історію.