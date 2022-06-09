Лига наций

Підопічні Фернанду Сантуша зробили подарунок власному керманичу, який проводив 100 поєдинок на чолі збірної.

Похапцем, проте неухильно, третій розіграш Ліги націй УЄФА набирає обертів, тож команди вже мають певні здобутки та втрати на своєму турнірному шляху. Зокрема, у другій групі ліги A за два зіграних до цього тури утворився несподіваний лідер у особі збірної Чехії, яка розділяла проміжну першу сходинку з Португалією. Згідно з календарем, підопічні Ярослава Шилгави за крок до екватора мали вперше в поточному розіграші зустрітися з "європейськими селесао", які очікували на них на тлі розгрому Швейцарії (4:0).

На полі лісабонського стадіону Жозе Альваладе футболісти Фернанду Сантуша відчували себе повноцінними господарями вже з перших хвилин. Чехам фактично не дали можливості потримати м’яча у власних ногах, бо від самого стартового свистку португальці почали шукати можливості надломити оборону супротивників. Більшість атак "хрестоносців" не мала високих швидкостей, проте сукупна кількість лавиноподібних наступів зрештою нічого доброго не віщувала гостям.

Лише десь на завершення першої півгодини гри ми побачили бодай якісь спроби від футболістів Шилгави спробувати власні сили в атаках на чужі ворота, проте Кухта на 31-й хвилині не зміг переграти пострілом із лівого флангу штрафного голкіпера Діогу Кошту, а вже за два оберти секундної стрілки його команда пропустила.

За якихось п’ять хвилин півзахисникові португальців Бернарду Сілві вдалося зробити одразу дві гольові передачі на партнерів на правий фланг штрафного, звідки пострілами під дальню стійку з гострого кута почергово відзначилися Канселу та Гедеш. Міг потім повторити успіхи партнерів і Роналду, проте голкіпер Станек ближній кут усе ж таки контролював краще. Ось таким легким чином Португалія довела власну перевагу в першій половині до впевненої перемоги перед відходом на перерву.

Другу половину гри гості розпочали одразу з потрійної заміни, завдяки чому ненадовго їм вдалося загнати суперників углибину чужої половини поля. Однак створення потенційних загроз чехи відклали ледь не на чверть ігрової години, тож момент фактично було втрачено. Португалія, власне кажучи, сама створювала собі проблеми, коли помилялася під час простих передач, тоді як суперники своїми зусиллями геть нічого не могли створити.

Уже під завершення гри Чехія почала знову заходити масованими атаками на чужу половину, але додаткові заміни жодним чином не мали впливу на хід зустрічі, а команда Шилгави зрештою геть згнітилася перед фінальним свистком. Португалія в другом таймі майже пішки ходила полем, бо й без того її перевага не піддавалася сумнівам.

У наступному турі Португалія зіграє в гостях проти Швейцарії, а Чехія поїде в гості до Іспанії.— Чехія 2:0Канселу, 33, Гедеш, 38Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Гедеш (Пальїнья, 89), Карвалью (Фернандеш, 68), Невеш (Моутіньо, 88) — Роналду, Жота (Леау, 79), Б. Сілва (Вітінья, 68).Станек — Зіма, Брабец, Матею (Крал, 80) — Цоуфал, Соучек, Саділек, Гавел (Емелка, 46) — Лінгр (Пешек, 46), Кухта (Юречка, 46), Гложек (Влканова, 73).Попередження: Карвальо, Роналду, Леау, Канселу — Соучек, Матею.