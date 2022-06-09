Лига наций

Завершилася низка поєдинків чергового туру Ліги націй.

Збірна Іспанії зуміла на виїзді обіграти Швейцарію, Швеція несподівано поступилася Сербії на своєму полі, Греція розібралася з Кіпром, Норвегія та Словенія переможця не виявили, Естонія впоралася з Мальтою, Косово – з Північною Ірландією, Грузія розгромила Північну Македонію, а Болгарія не зуміла обіграти Гібралтар.

Швейцарія – Іспанія 0:1

Гол: Сарабія, 13

Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі (Фрай, 79), Джемерт, Родрігес (Соу, 89), Джака, Фройлер, Ебішер (Окафор, 64), Шакірі (Сеферович, 80), Цубер (Штеффен, 63), Емболо.

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікета, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Льоренте (Солер, 80), Гаві (Коке, 73), Сарабія (Ольмо, 62), Мората (Асенсіо, 73), Ферран Торрес.

Попередження: Шакірі (59), Аканджі (67), Сеферович (89), Соу (90).

Швеція – Сербія 0:1

Гол: Йович, 45

Швеція: Ольсен, Андерссон, Нільссон (Куртулуш, 41), Екдаль, Августінсон, Классон (Гудмундссон, 77), Ольссон (Форсберг, 77), Сванберг, Каюсте, Еланга (Дьокереш, 86), Квайсон.

Сербія: Дмитрович, Велькович, Міленкович, Павлович (Мітрович, 79), Терзич (Радонич, 63), Лазович (Костич, 64), Гудель, Джуричич (Рачич, 70), Мілінкович-Савіч, Тадич, Йович (Лукич, 77).

Попередження: Гудель (28), Сванберг (34), Джурічіч (36), Ольссон (42), Павлович (60), Рачич (89).

Греція – Кіпр 3:0

Голи: Бакасетас, 8, Павлідіс, 20, Лімніос, 48

Норвегія – Словенія 0:0

Мальта – Естонія 1:2

Косово – Північна Ірландія 3:2

Північна Македонія – Грузія 0:3

Гібралтар – Болгарія 1:1.