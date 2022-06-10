Лига наций

Хоакін Капаррос висловився про майбутній матч з Україною у Лізі націй.

У другому матчі Ліги націй дивізіону B на національну збірну України чекає зустріч із Вірменією.

Головний тренер вірменської команди Хоакін Капаррос поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з підопічними Олександра Петракова.

"Ми все ще перебуваємо на шляху до своєї найкращої форми, але знаємо: аби завтра перемогти Україну, нам необхідно показати максимум своїх можливостей. Стосовно складу, то в нас є ще доба на підготовку, тож протягом цих 24-х годин ми визначимо, хто з футболістів краще готовий до поєдинку.

Ми вже знаємо, що Україна добре грає не в рідній державі, адже бачили матчі проти Шотландії та Ірландії. Тож, гадаю, те, що зустріч відбудеться на нейтральному полі, аж ніяк не вплине на потужність нашого суперника. Який склад зіграє проти нас завтра? Байдуже. У збірній України всі футболісти високого рівня", — цитує слова Капарроса офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також на ТК Футбол 1 та Індиго TV.