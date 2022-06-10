Лига наций

Керманич збірної України висловився про майбутній матч з Вірменією у Лізі націй.

У другому матчі Ліги націй дивізіону B на національну збірну України чекає зустріч із Вірменією.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з вірменською командою.

"Грати в Лодзі — це було моє побажання. Керівництво запитало, де я бажаю грати, в якому місті. Я запропонував Лодзь. Я знав, що тут працює та проживає багато українців, більше шести тисяч".

"Спогади про спільне з Польщею Євро-2012 десять років тому? Я був на грі Україна — Швеція. Відчував гордість за країну, коли наші перемогли. Пам'ятаю цей матч".

"Кадрова ситуація? Тарас Степаненко та Георгій Бущан вирушили додому. Едуард Соболь сьогодні розпочинає тренування після застуди, але захворів Олександр Сирота. Усі інші здорові. Зараз буде тренування, після нього побачимо, як хто виглядає", — цитує слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua, а також на ТК Футбол 1 та Індиго TV.